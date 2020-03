Weitere Schließungen wegen des Coronavirus in Grevenbroich : Krisenstab beschließt Maßnahmen-Katalog

Grevenbroich Der Krisenstab der Stadt Grevenbroich hat am Samstag zusätzliche Maßnahmen beschlossen, um eine Ausbreitung des Coronavirus zu verlangsamen.

Betreuung Für die Kinder von „unentbehrlichen Schlüsselpersonen“ werden Notbetreuungen in Kindertagesstätten und Schulen (Klassen eins bis sechs) eingerichtet. Diese nehmen am Mittwoch, 18. März, ihren Betrieb auf. Für den Bereich der städtischen Kitas gilt: Eltern, die „unentbehrliche Schlüsselpersonen“ sind, haben am Dienstag eine Betreuungsmöglichkeit in ihren Stammhäusern. Ab dem 18. März erfolgt dann die Betreuung in vier Notfall-Kitas, die noch bestimmt werden müssen. Träger nicht-städtischer Kitas sind aufgefordert worden, ebenfalls einen Notdienst anzubieten. Was die Schulen betrifft: Am Montag und Dienstag findet eine Betreuung statt, die Schulbusse fahren wie gewohnt. Weitere Informationen zu den Schulen will die Stadtverwaltung mitteilen. Am Sonntag teilte die Stadt mit, dass der Teilstandort Parkstraße der Wilhelm-von-Humboldt-Gesamtschule bereits ab Montag, 16. März, geschlossen ist.