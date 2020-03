Menschen in Grevenbroich : Die 104-Jährige, die ins Flugzeug stieg und die Welt bereiste

Grevenbroich Ruth Hohmann erlebte alle Epochen der jüngeren deutschen Geschichte und reiste an die verschiedensten Orte der Welt. Heute lebt sie im Albert-Schweitzer-Haus. Mit 104 Jahren zählt sie zu den ältesten Grevenbroichern.

Aufgewachsen ist sie in Dresden. Ihr Vater war Professor an der Kunstakademie. In jungen Jahren machte sie ihr Abitur an einem Mädchengymnasium. „Ich brauchte jeden Tag anderthalb Stunden bis zur Schule, da wir etwas außerhalb der Stadt wohnten“, erinnert sich die geborene Sächsin. Nach dem Schulabschluss folgte die Heirat. „Ich war damals 18 Jahre alt“, erzählt Hohmann. Bei Kriegsausbruch zog sie mit ihrem Mann in den Harz, da es dort nicht so gefährlich war wie in den Städten. Als die Dresdnerin in ihre Heimat zurückkehrte, bot sich ihr ein dramatischer Anblick. „Da war alles zerstört, was zerstört werden konnte“.