Friedhöfe in Grevenbroich : Aschestreufeld soll an geeigneteren Standort verlegt werden

Aschestreufeld soll an geeigneteren Standort verlegt werden

Friedhöfe in Grevenbroich

Neuenhausen Seit einem Jahr wird über das Aschestreufeldes auf dem Neuenhausener Friedhof diskutiert. Politiker kritisieren dessen Zustand.

Die Fraktionen von CDU, FDP und UWG machen jetzt einen Vorschlag für eine Lösung, um Trauer in Würde zu gewährleisten. Das Feld soll auf eine Fläche an der Trauerhalle verlegt und ansprechend gestaltet werden. Mit dem Gemeinschaftsantrag wird sich am 19. März der Umwelt- und Landschaftspflegeausschuss befassen.