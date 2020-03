Kostenpflichtiger Inhalt: Grundschulen in Grevenbroich : Stadt sucht neue Raumkonzepte für den Offenen Ganztag

Nach dem Unterricht sind viele Grundschüler in Grevenbroich auf die Offene Ganztagsbetreuung angewiesen. Die Tendenz ist weiter steigend. Foto: dpa/Frank Molter

Grevenbroich In einigen Jahren haben 75 Prozent aller Grundschüler einen Anspruch auf einen Betreuungsplatz im Offenen Ganztag. Die Verwaltung will deshalb die Räume an den Schulen in Zukunft anders nutzen. Die Herausforderung ist groß.