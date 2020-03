Kommentar : Der Offene Ganztag muss richtig angepackt werden

Meinung Grevenbroich Die Stadtverwaltung steht vor einer Mammutaufgabe. Die Nachfrage nach Betreuungsplätzen im Offenen Ganztag (OGS) steigt immer weiter an. Bis 2025 müssen bis zu 700 neue Plätze alleine an den Grundschulen geschaffen werden.

Die gute Nachricht: Die Verwaltung hat frühzeitig erkannt, an welchen Schrauben sie drehen muss. Das war in der Vergangenheit bei anderen Themen nicht immer der Fall. Der Ansatz, auf multifunktionale Räume zu setzen, ist genau richtig. Schließlich fehlt es an vielen Schulstandorten an Flächen, um die Gebäude zu erweitern.