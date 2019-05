Wirtschaft in Kevelaer : Kevelaers Supermarkt-Galaxie

Futuristisch wirkt der Supermarkt von Innen, das Konzept hat eine Firma aus Süddeutschland entwickelt. Foto: Evers, Gottfried (eve)

KEVELAER In der Innenstadt von Kevelaer entsteht ein neuer Supermarkt am Antwerpener Platz. Brüggemeier investiert rund zehn Millionen Euro.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Sebastian Latzel

Es war eine lange und zähe Geschichte. Seit vielen Jahren bereits gab es in der Wallfahrtsstadt das Ziel, am Antwerpener Platz einen Supermarkt anzusiedeln. Nachdem das Unternehmen Kaufland sein Interesse zurückzog, war schließlich Brüggemeier in das Projekt eingestiegen. Sehr zu Freude der Stadt. Am Donnerstag öffnet der Markt. Bei einem Rundgang gab es noch einmal Infos zu den wichtigsten Fragen.

Warum eröffnet Brüggemeier überhaupt einen zweiten Markt in Kevelaer?

Info 40 neue Jobs sind entstanden Geschichte Auf dem Gelände, auf dem jetzt der Supermarkt steht, stand früher die Möbelfirma Holtappels. Der Komplex wurde abgerissen. Baubeginn war im September 2018. Weitere Läden Im Komplex befindet sich ein Backcafé, zudem zieht demnächst auch die Apotheke Cuypers ein. Neue Jobs Durch den neuen Markt entstehen 40 neuer Arbeitsplätze. Marktleiter ist Matthias Selders.

Auf dieser Seite der Stadt gebe es kein großes Angebot, so Brüggemeier-Sprecher Michael Terhoeven. Der Standort sei auch ganz anders geprägt. An der B9 würden vor allem Pendler einkaufen, die die verkehrsgünstige Lage schätzen. „Wir erwarten am Antwerpener Platz ein ganz anders Publikum, viele Kunden aus der Stadt, aber auch Touristen.“ Daher wird es einen extra großen Bereich zum Abstellen von Fahrrädern geben. Man blickt auch auf Kunden, die sich hier für die Mittagspause versorgen, dafür gibt es auch ständig wechselnde Gerichte beim Mittagstisch.

Wunsch war, dass der Parkplatz auch weiterhin von allen genutzt werden kann.

Das soll auch so sein. Die 147 Stellplätze kann jeder benutzen, allerdings ist die Parkzeit auf 90 Minuten beschränkt. Die Besucher müssen eine Parkscheibe stellen. Überwacht wird die Parkzeit von der Stadt und nicht von Mitarbeitern des Marktes. Auch am Wochenende ist das Gelände zugänglich, eine Schranke am Parkplatz gibt es nicht.

Was erwartet die Kunden?

Man habe viel Zeit für das Konzept für die Innengestaltung verwendet, heißt es. Entwickelt hat es eine Firma aus Süddeutschland. Empfangen werden die Kunden von einem verspielten Eingangsbereich, die Gänge sind breit, einige Regale sind geschwungen. Auch dadurch wirkt vieles offener. Die einzelnen Abteilungen sind in verschiedene „Welten“ eingeteilt. Die heißen Feinkost, Frischfisch, Getränke, das kennt man. Eher ungewöhnlich ist die „Candyworld“, in der es alles rund ums Naschen gibt.

Was wurde investiert?

Immerhin zehn Millionen Euro hat Brüggemeier für den Markt in die Hand genommen. Es ist der erste Markt, bei dem die Familie auch Eigentümer ist. Gekauft wurde das Gelände von dem Unternehmen ConX aus Weeze.

Wie sieht es mit der Nachhaltigkeit aus?

Auf dem Dach des Gebäudes gibt es eine große Photovoltaikanlage. Damit kann 60 bis 70 Prozent des Energiebedarfs gedeckt werden. Wenn die Sonne stark scheint, kann Energie in Akkus gespeichert werden. Im Markt wird die Abwärme der Kühlalangen genutzt, daher reicht eine kleine Heizung für den 1800 Quadratmeter großen Markt.

Gibt es weitere Expansionspläne in Kevelaer?