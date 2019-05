Kalkar : „Gründerzentrum ein Aushängeschild“

info

Kreis-WfG Die Wirtschaftsförderung Kreis Kleve veranstaltet in allen 16 Kommunen Unternehmerfrühstücke und Unternehmerabende.



Termine Das nächste Unternehmerfrühstück ist am Freitag, 24. Mai, um 8 Uhr, in der Stadthalle Kleve. Am Dienstag, 28. Mai, geht es in Kerken weiter.