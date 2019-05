Kessel : Die Kesseler feiern ihren Spargel

Auch das ist Spargelmarkt in Kessel: Die vierjährige Maris erfreut sich vor der Stephanus-Kirche am Esel Napoleon. Foto: Markus van Offern (mvo)

Zum 18. Mal hatte der Verkehrs- und Heimatverein Kessel zum Spargelmarkt im Innenhof der St.-Stephanus- Kirche geladen. Hunderte von Gästen genossen viele kulinarische Kreationen des edlen Frühlingsgemüses.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anrje Thimm

. Es war der erste schöne Frühlingsnachmittag nach vielen kühlen Maitagen. Und so geriet der traditionsreiche Spargelmarkt in wiederum zu einer sehr gut besuchten Veranstaltung, bei der einige Hundert Gäste das edle Frühlingsgemüse mit Sonne, Wein und in gemütlicher Atmosphäre genießen konnten. Zum 18. Mal hatte der Verkehrs- und Heimatverein (VHV) Kessel in den Innenhof der St. Stephanus Kirche geladen.

Vier regionale Gastronomen boten frisch zubereiteten Spargel an und zwar in vielen ideenreichen Variationen. Weiße Beduinenzelte, der Musikverein Kessel und eine stimmungsvolle Beleuchtung sorgten für das festliche Ambiente. Insgesamt 30 Helfer des VHV hatten am Vortag aufgebaut und sowohl Kirche als auch Innenhof zusätzlich frühlingshaft geschmückt. Begonnen wurde wie in jedem Jahr mit einer Spargelmesse. Diese hatte Pfarrer Norbert Hürter thematisch angepasst. In seiner Predigt beschrieb er das Emporwachsen des Spargels als österliche Auferstehungsbotschaft. Bei der Ernte der Spargelstangen käme es außerdem darauf an, den „richtigen Moment“ zu treffen. Dies lehre uns, auch bei wichtigen Lebensentscheidungen nicht den richtigen Zeitpunkt zu verpassen. Nach der Kirche waren die Gottesdienstbesucher sogleich mitten im Geschehen. Zahlreiche Gäste kamen noch dazu, zügig bildeten sich Warteschlangen überall dort, wo es was zu trinken oder zu essen gab. Die Spargeltöpfe verströmten den unverwechselbaren Duft, die Sitzgelegenheiten waren schnell besetzt, und auf allen Tischen sah man bereits die Portionsschalen mit den Spargel-Leckereien. Das Team der Metzgerei Quartier hatte das Edelgemüse in Wraps verpackt mit Schnitzel-, Schinken oder Hähnchenstreifen. Als Beilage gab es einen fantasievollen Spargelsalat.

Info Auf dem Weg zum „Spargelsilvester“ Ernte Spargel wird von Anfang April bis genau zum 24. Juni gestochen. Der Tag wird auch „Spargelsilvester“ genannt. Die Stangen werden gestochen, kurz bevor sie die Erdoberfläche durchbrechen.

Spargelanbau NRW hat mit 3700 Hektar die größte Spargel-Anbaufläche Deutschlands. Geerntet werden im Schnitt 17.500 Tonnen pro Saison.