Kalkar : Kalkarer Ritterspiele in den Wallanlagen

Kalkar Am nächsten Wochenende geht das mittelalterliche Spektakel über die Bühne. Auch ein Heerlager wird aufgeschlagen.

(RP) Am letzten Mai-Wochenende, also am kommenden Samstag und Sonntag, 25. Mai/26. Mai, finden zum drittenmal die Kalkarer Ritterspiele in den Wallanlagen am Schwanenhorst statt. Das Familienfest hat sich bereits voll im städtischen Veranstaltungsreigen etabliert und bietet eine weitere Facette für entspannte Stunden in der mittelalterlich geprägten Stadt.