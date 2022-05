Uedem : Queekespiere laden zum Mai-Fest nach Keppeln ein

Das Queekenballett freut sich auf den Auftritt in Keppeln. Foto: Christian Breuer

Uedem Das Karnevalistische Programm startet ab 11.11 Uhr und dauert bis in den späten Nachmittag. Bei schlechtem Wetter zieht die Veranstaltung in die Dorfschule.

(RP) Zwei Jahre lang haben die Tänzerinnen der vier Ballettgruppen der Karnevalsgesellschaft Queekespiere geübt, neue Tanzschritte gelernt, sich immer wieder auf Auftritte vorbereitet. Und zwei Jahre lang hat ihnen die Pandemie einen Strich durch die Rechnung gemacht. Damit die fast 100 Mädchen, die im Verein tanzen, trotzdem ihre einstudierten Tänze zeigen können, laden die Queekespiere zum Mai-Fest am Sonntag, 22. Mai, ab 11.11 Uhr nach Keppeln ein. Überschrieben ist es „Q for U“ („Q für Dich“).

Steffi Neu , Vorsitzende der Queekespiere: „Wir möchten nicht den ausgefallenen Karneval nachholen, aber wir möchten den Auftritten unserer Balletts den passenden Rahmen geben. Deshalb bauen wir eine Bühne auf dem Platz vor der Dorfschule auf und haben ein abwechslungsreiches Programm auf die Beine gestellt. Jeder ist eingeladen, nicht nur Vereinsmitglieder.“ Eintritt wird nicht erhoben, obwohl selbst Steffi Neus WDR- und Kneipenquiz-Kollege René Steinberg einen Besuch im Queekendorf versprochen hat. In den vergangenen Jahren war er immer mal wieder bei Karnevalssitzungen zu Gast und wurde vom Publikum gefeiert.

Nach Keppeln kommen will aber auch das amtierende Gocher Prinzenpaar, Prinz Achim mit Prinzessin Svenja, Melissa Koenen wird als Solomariechen ihr Können zeigen, außerdem können die Besucher mit weiteren Überraschungsauftritten rechnen. Damit Besucher jeden Alters das als Familientag ausgelegte Mai-Fest genießen können, gibt es für die jüngeren Gäste die Möglichkeit, einen Spiele-Parcours zu absolvieren, sich auf der einer Hüpfburg auszutoben oder lustig schminken zu lassen.

Wer seine Teilnahmekarte abgibt, kann an Ende des Tages bei einer Verlosung etwas gewinnen. Kleine und große Besucher können sich den Tag über mit Leckereien aus der Dorfschul-Küche und selbstgebackenem Kuchen stärken. „Den Erlös aus dem Kuchenverkauf spenden wir zu gleichen Teilen dem Café Konkret und der Ahrtalhilfe des Heimatvereins Keppeln, wir möchten mit unserem Mai-Fest die Menschen unterstützen, denen es gerade nicht so gut geht wie uns“, erklärt Steffi Neu. Damit die Hilfe noch effektiver wird, werden die Besucher übrigens gebeten, anstelle des Eintritts eine freiwillige Spende in eine der Sammelbüchsen zu werfen, die im Laufe des Tages herumgereicht werden.