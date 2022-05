Konzert im Opernhaus : Liedmatinee „Von Krieg, Frieden und Hoffnung“

Das Düsseldorfer Opernhaus an der Heinrich-Heine-Allee. Foto: dpa/Maja Hitij

Düsseldorf Die Düsseldorfer Rheinoper veranstaltet angesichts des anhaltenden Kriegs in der Ukraine die Liedmatinee „Von Krieg, Frieden und Hoffnung“.

(RP) Angesichts des anhaltenden Krieges in der Ukraine laden Ensemblemitglieder der Deutschen Oper am Rhein am Sonntag, 15. Mai, um 11 Uhr im zu einer besonderen Liedmatinee ins Foyer des Düsseldorfer Opernhauses ein: Auf Initiative von Bass Sami Luttinen gestalten 18 Sänger und sieben Pianisten aus zwölf Nationen ein künstlerisches Programm, das sich auf sehr persönliche, unterschiedlichste Weise mit dem Motto „Von Krieg, Frieden und Hoffnung“ auseinandersetzt.