Schrofmühle in Wegberg Rickelrath : Ein wahrhaft tierisches Programm

Wolfgang Wittmann feiert mit seinem neuen Programm Premiere. FOTO: Wittmann Foto: Wolfgang Wittmann

Rickelrath „Vierbeiner Gut, Zweibeiner schlääächt!“ – So lautet der Titel des neuen literarisch-musikalischen Programms von Wolfgang Wittmann. Premiere ist am Freitag, 13. Mai, in der Schrofmühle Rickelrath.

Texte und Musik über Mensch und Tier, aber auch die Begegnung mit den Tieren selbst, können kreative Unruhe auslösen. Das Resultat: ein neues literarisch-musikalisches Programm von und mit Wolfgang Wittmann, Gitarrist und Rezitator, unter dem Titel „Vierbeiner Gut, Zweibeiner schlääächt!“ Die Premiere findet auf Einladung des Kulturrings Wegberg am Freitag, 13. Mai, um 19 Uhr in der Schrofmühle Rickelrath statt. Eintrittskarten zum Preis von 13 Euro gibt es im Vorverkauf in der Buchhandlung Kirch, Wegberg, oder an der Abendkasse.

Es kommt kein Streichelzoo auf Besucher zu, sondern spannende, humorvolle, ungewöhnliche und anrührende Erfahrungen mit Vierbeinern, Zweibeinern und sonstigem Getier. Zu Papier gebracht oder in Vinyl gepresst von Schiller, Steinbeck, Heine, Ronny und vielen anderen mehr. „Vierbeiner Gut, Zweibeiner schlääächt!“ – Dabei handelt es sich um ein Zitat aus „Farm der Tiere“ von George Orwell. Es sind vielleicht nicht die hellsten Tiere, die ihren Unmut hier laut herausblöken. Nichtsdestotrotz klingt die Parole ziemlich entschlossen. Grund genug hätten die Tiere ja, sich gegen den Menschen zu positionieren. Davon schreiben Autoren in ihren Gedichten und Erzählungen. Aber sie erzählen auch davon, wie man Tiere lieben und über ihren Tod trauern darf, ohne sich dafür zu schämen.

(RP)