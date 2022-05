Faustball : Dezimierte LTV-Faustballer starten mit einem 0:5

Rhein-Wupper In der Faustball-Bundesliga kassiert der Leichlinger TV eine klare Niederlage gegen den TV Brettorf zu Beginn der Sommerrunde. Die Frauen des TSV Bayer 04 Leverkusen haben sich indes aus der 1. Liga zurückgezogen.

In den weiteren Sätzen zeigten die Gastgeber zwar immer wieder gute Ansätze, für einen Satzgewinn kam das Team aber nicht mehr in Frage. Am kommenden Wochenende steht für die Leichlinger ein Doppelspieltag in der Hauptstadt an. Dort geht es gegen den VfK Berlin sowie die Berliner Turnerschaft. Weber selbst sowie Dabringhaus werden weiter ausfallen, Geiger und Voos könnten hingegen in den Kader zurückkehren. Viel Verantwortung liegt bei Tobias Schaper, der aus der Reserve nachrückt und als Angreifer für das Erzielen der Punkte zuständig sein wird.

Beim TSV Bayer 04 Leverkusen ist derweil vor Beginn der Sommerrunde eine weitreichende Entscheidung getroffen und der Rückzug der Frauenmannschaft aus der Bundesliga beschlossen worden. Die beiden Hauptangreiferinnen Maya Mehle und Marie Hodel studieren inzwischen in Süddeutschland und schlossen sich dort anderen Teams an. „Ohne die zwei hätten wir ehrlicherweise auch keine Chance in der Bundesliga gehabt“, sagt Teamsprecher Niklas Hodel. Die neuformierte Mannschaft kämpft nun in der Verbandsliga um eine Platzierung unter den ersten Fünf. Die Herren des Werksklubs spielen indes in der nächsten Hallensaison wieder in der 2. Bundesliga. Vorerst geht es für sie im Sommer ebenfalls in der Verbandsliga um eine vordere Platzierung. Bislang holte die Mannschaft 8:4-Punkte und belegt den vierten Rang. An diesem Wochenende stehen für sie die Top-Duelle mit Spitzenreiter TV Voerde und dem Leichlinger TV II auf dem Programm.