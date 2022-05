Goch feiert : Ein Brunnenfest, wie es immer war

Musik unterm Segelflieger – auch das gab es, wie hier auf der Voßstraße, in Goch. Das Wetter spielte mit, und so war die Stimmung bei den vielen Besuchern prächtig. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Autoprofis auf dem Markt, Geschäfte offen, Kinderbelustigung – endlich gab es in Goch wieder ein Mai- und Brunnenfest, wie es die Bürger und ihre Gäste seit vielen Jahren gewohnt sind. Gute Stimmung auch in den Geschäften.

Der Nachholbedarf, den Geschäftsleute und Kundschaft nach mehr als zwei Jahren Corona-Tristesse haben, war der Stimmung in der Gocher Innenstadt gut anzumerken. Gut gelaunt zog eine Vielzahl Menschen durch die Straßen, um an Glücksrädern zu drehen, Kinder auf der Hüpfburg toben zu lassen und in dem einen oder anderen Laden mal nach Sommergarderobe oder vielleicht einer Sonnenbrille zu schauen. Was umso mehr Spaß machte, als das Wetter genau so war, wie es sich wohl jeder für das Mai- und Brunnenfest 2022 gewünscht hatte: mild, sonnig, kein Regentropfen weit und breit. Davon hatte es am Vortag ja mal ein paar gegeben. Für die Natur längst nicht genug, aber doch ein Gesprächsanlass für viele.