Einsatz der Feuerwehr : Waldbrand am Gocher Berg

Goch Die Gocher Löschzüge Pfalzdorf, Stadtmitte und die Löschgruppe Nierswalde bekämpften am späten Samstagabend ein Feuer in dem Waldstück zwischen Forststraße und Klever Berg.

Waldbrand in Goch: Die Feuerwehr aus der Weberstadt musste am Samstag zu einem Brand in das Waldstück Am Gocher Berg in Höhe des Campingplatzes ausrücken, der unmittelbar gegenüber vom Papa-Klein-Wanderweg an der Niers liegt. Ausgelöst wurde der Alarm am späten Abend - und der Brand sollte die Wehrleute bis zum Morgen beschäftigen: Gegen 23 Uhr am Samstag wurde der Feuerwehr der Brand in dem Waldstück zwischen Forststraße und dem Campingplatz am Gocher Berg gemeldet. „Es brannte auf einer Fläche von rund 1.200 Quadratmetern, der Grund dafür ist unklar“, erklärt Feuerwehrsprecher Torsten Matenaers.