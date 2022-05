Personalmangel im GochNess : Wasserlandschaft geschlossen – See öffnet für Badegäste

GOCH Die Geschäftsführung des Freizeitbads GochNess teilt mit, dass die Wasserlandschaft des Bades vorübergehend geschlossen werden muss, dafür ab kommender Woche aber im See geschwommen werden kann.

Das Hallenbad stehe von Montag, 9. Mai, bis einschließlich Freitag, 13. Mai, nicht zur Verfügung, Grund dafür sei ein außerordentlich hoher Krankenstand beim Personal. „Das Wochenende können wir noch durch die Unterstützung unserer Aushilfen überbrücken, aber den regulären Schwimmbetrieb unter der Woche, den wir mit unseren Festangestellten umsetzen müssen, können wir aktuell nicht organisieren“, erklärt Joris Hartmanns, Betriebsleiter des Freizeitbades. „Leider haben wir derzeit sehr viele Kolleginnen und Kollegen, die krankheitsbedingt ausfallen.“ Ohne genügend Personal ist der Schwimmbetrieb nicht machbar. Der Betrieb der Saunalandschaft hingegen laufe wie bisher uneingeschränkt weiter. Wer sich auch an kühlem Wasser erfreuen kann, für den gibt es einen Ausgleich: Die Freibadsaison startet jetzt auch in Goch. Ab Dienstag kann im See geschwommen werden. „Der See muss während der Sauna-Öffnungszeiten ohnehin beaufsichtigt werden und die Wetteraussichten sind vielversprechend, also haben wir uns dazu entschlossen, den See während der Sauna-Öffnungszeiten zum Schwimmen und Baden freizugeben“, erklärt Jelena Pocek. Die Bereiche für die Sauna-Gäste und die Schwimmer sind natürlich voneinander getrennt. Geöffnet hat die Copa Gochana bei gutem Wetter am Dienstag, Donnerstag und Freitag von 13 bis 18 Uhr sowie am Wochenende von 11 bis 18 Uhr. Der Eintritt zum See kostet vier Euro für Erwachsene, drei für Kinder, sieben für die Familie.