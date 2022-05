Grenzenloser Niederrhein : Gennep und Goch bekräftigen ihre Freundschaft

Goch/Gennep In den Niederlanden ist der 5. Mai der Tag der Befreiung. Erstmals hatte Gennep dazu Freunde aus Goch eingeladen. Eine Wiederholung ist bereits geplant.

In einer Genneper Schule trafen sich Vertreter aus der Politik, vom Heimatverein Goch, Bürger verschiedener Nationalitäten, Ex-Soldaten und Künstler, die miteinander ein Zeichen setzen wollten. Dazu passte die gemeinsame „Freiheitsmahlzeit“. An jedem Tisch tauschte sich eine internationale Kleingruppe bei marokkanischer Suppe und Brot über die Bedeutung von Frieden und Freiheit aus. Platztafeln mit Fragen darauf schoben die Gespräche in die gewünschte Richtung: Was ist für dich Freiheit, bei welcher Gelegenheit spürst Du sie besonders? Der Debatte konnte sich niemand entziehen; die junge Ukrainerin, der Ex-Bürgermeister, der niederländische Ratsherr und die Künstlerin kamen sich im Gespräch erstaunlich nahe. Schüler verflochten die blau-gelben und rot-gelben Stadtfarben der vertretenen Kommunen, und dann gab es noch dies: Der Bürgermeister von Gennep übergab der Vizebürgermeisterin von Goch das erste keramische Boot zu dem Kunstwerk, das in zwei identischen Ausführungen von zwei Künstlerinnen für Goch und Gennep gestaltet wird. Bis die Keramikerin Katrin König aus Hommersum und ihre Kollegin Bernadette Vermolen aus Gennep sich an die Umsetzung machen können, muss allerdings die Finanzierung des Projekts in trockenen Tüchern sein. Die Sache sei auf einem guten Weg, man hoffe auf eine baldige Umsetzung. Dann soll die eine Skulptur auf der Teilungsinsel an der Susbrücke und das Gegenstück am Deich in Gennep installiert werden. Jeweils sieben keramische Boote werden dazu an einem geschwungenen Stahlrohr, das den Niersverlauf zwischen Gennep und Goch wiedergibt, fixiert.