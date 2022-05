Kommunalpolitik : Stefan Rouenhoff bleibt CDU-Vorsitzender in Goch

GOCH Ein Drittel der Vorstandsmitglieder ist weiblich. Dank neu aufgebauter Frauen Union könnten es auf lange Sicht noch mehr werden, hofft der Vorsitzende.

(nik) Obwohl er als Bundestagsabgeordneter viel in Berlin sein muss, ist Stefan Rouenhoff dennoch gerne bereit gewesen, Vorsitzender der Gocher CDU zu bleiben. Als seine Parteifreunde ihn fragten, habe er nicht gezögert, und zwar aus einem einfachen Grund: „Es gibt so viel zu tun in Goch. Wenn ich durch meine Heimatstadt spaziere, sehe ich einiges, das nicht gut läuft.“ Rouenhoff hat den Eindruck, dass Goch in Sachen Zukunftsfähigkeit hinter Nachbarkommunen zurück bleibt. Mit seinem „tollen, motivierten Team“ wolle er „in einen strukturierten Dialog mit Vereinen und anderen Organisationen eintreten“ und sich für die Stadt einsetzen. Mit knapp 97 Prozent der Stimmen wurde der 43-Jährige wiedergewählt.