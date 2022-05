Einrichtungen in Mönchengladbach : Diese städtischen Kitas sind vom Warnstreik betroffen

Mönchengladbach Die Gewerkschaft Verdi hat erneut zu Streikmaßnahmen aufgerufen, die dieses Mal sogar mehrere Tage dauern werden. Welche Einrichtungen in Mönchengladbach geschlossen sind und wo eine Notbetreuung angeboten wird.

Für den Rest dieser Woche wird es an den Werktagen Warnstreiks in Kindertagesstätten geben. Das meldet die Stadt am Dienstag. Demnach hat die Gewerkschaft Verdi für Mittwoch (11. Mai), Donnerstag (12. Mai) und Freitag (13. Mai) in kommunalen Kitas Streiks angekündigt. Laut Stadt sind folgende städtische Tageseinrichtungen für Kinder betroffen: