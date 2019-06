Uedem : Mühlenfest mit Familienprogramm zu Pfingsten

Die Hohe Mühle in Uedem wird 700 Jahre alt. Foto: Anja Settnik

Uedem Heimat- und Verkehrsverein Uedem lädt zum 700. Geburtstag der Hohen Mühle am Wochenende ein.

Die Hohe Mühle in Uedem feiert in diesem Jahr bekanntlich das Jubiläum der 700-jährigen Ersterwähnung. Aus diesem Grund veranstaltet der Heimat- und Verkehrsverein Uedem am kommenden Pfingstwochenende ein besonderes Fest mit einem bunten Familienprogramm. Auch für die Verpflegung der Gäste ist mit leckeren Kuchen, Kalt- und Warmgetränken und Würstchen bestens gesorgt.

Am Pfingstsonntag hat die Mühle von 14.30 Uhr bis 17 Uhr geöffnet. Zu dieser Zeit gibt es für die Kinder eine Hüpfburg, Kinderschminken, Luftballonbasteln und kostenlos Eis von Bofrost. Um 18 Uhr veranstaltet die Kulturkiste Uedem ein Jazzkonzert mit der Band Muckefuck an der Hohen Mühle, wofür kein Eintritt erhoben wird. Die Musikband garantiert Dixieland, New Orleans Jazz und jede Menge Spaß.

Am Pfingstmontag ist der Rheinische Mühlentag. Aus diesem Grunde ist die Mühle bereits ab 9.30 Uhr geöffnet. Zu jeder vollen Stunde bietet der Heimat- und Verkehrsverein Uedem durch Guido Cladder eine Führung zur Geschichte der Hohen Mühle an. Zusätzlich wird um 13.30 Uhr, 14.30 Uhr und 15.30 Uhr auch eine Führung in die Schusterausstellung in der Hohen Mühle durch Willi Holland angeboten.

Auch für die Kinder ist wieder das Programm von Sonntag während des Tages gegeben. Eine besondere Attraktion wird jedoch für alle Kinder der Auftritt des Zauberers Marvin zwischen 14 Uhr und 17 Uhr sein. Der aus Bremen anreisende Zauberer ist überall bekannt. In dem Kinderzauberprogramm „Verflixt, verhext und weggezaubert“ geht so ziemlich alles drunter und drüber. Die Zaubergeister machen was Sie wollen, mit dem Einkaufen klappt es auch nicht so wirklich und Münzen wandern aus dem einen, in den anderen Beutel.

Dabei werden die Kinder aktiv ins Geschehen mit einbezogen und verursachen den Zauber. Sie rufen Zaubersprüche, werfen Farben in ein Buch und helfen, wenn die Farben mal wieder völlig durcheinanderbringen. Lustige Unterhaltung ist garantiert.

(RP)