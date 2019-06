Gaesdonck : Die Gaesdoncker Advanced Classes- das kleine Vorstudium

Das Collegium Augustinianum Gaesdonck bietet jetzt kostenpflichtige Kurse für die Vorbereitung aufs Studium an. Foto: Evers, Gottfried (eve)

Goch Die Gaesdoncker Schüler können sich ab dem nächsten Schuljahr auf ihr Studium im Bereich Kunst, Wirtschaft und Medizin in den neuen „Advanced Classes“ vorbereiten. Für die Kurse müssen sich die Schüler bewerben.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Annika Rühlke und Maren Jansen

Business Economics, Arts and Design, Medical Science – dies sind die neuen sogenannten „Advanced Classes“ auf dem Gocher Gymnasium Gaesdonck. Die drei Exzellenzkurse zum Thema Wirtschaft, Kunst und Medizin sind eine selten gebotene Möglichkeit für die Schüler, sich bewusst auf ihr Studium vorzubereiten und sie bereits auf ein „akademisches Pro-Seminar Niveau zu bringen“, erklärt Direktor Markus Oberdörster. Er hat am kürzlich mit seinen Kollegen auf der Gaesdonck einen Infoabend zu den Kursen veranstaltet.

Dieses Angebot geht über die gymnasiale Laufbahn hinaus und ermöglicht den interessierten Gaesdonckern einen vorzeitigen Einblick in das jeweilige Berufsfeld. Die Schüler sammeln nützliche Erfahrungen für die Zukunft, indem sie beispielsweise mit der Hochschule Rhein-Waal in Kontakt treten, eine Kunstmappe anfertigen oder auf den Medizinertest vorbereitet werden. Die „Advanced Classes“ dauern vier Halbjahre (22 Monate) und finden in der Einführungsphase und in der Qualifikationsphase eins statt.

INFO Einige Vorteile der drei „Advanced Classes“ Experten Ärzte, Kliniken und Rettungsdienste stehen dem Kurs „Medical Science“ zur Verfügung. Hochschulzugang „Arts & Design“ ermöglicht die theoretische und praktische Reife, die einen Hochschulzugang erleichtert. Zertifikat Das Zeugnis für „Business Economics“ wird von einigen Hochschulen als Studienleistung anerkannt.

„2019 startet an der Gaesdonck ein neues Angebot, welches zumindest in Deutschland derzeit einmalig sein dürfte“, heißt es auf der Internetseite der Schule. Die Absolventen sichern sich ein Vorwissen in diversen medizinischen Bereichen. Um die verschiedenen Krankheitsbilder darzustellen, werden Fallbeispiele in Kleingruppen von etwa fünf Schülern analysiert und anschließend in einer Arbeitsphase selbstständig bearbeitet. Dabei stehen der Arzt Roman Stapelfeldt und Thorsten Kattelans, Lehrer für Physik und Mathematik an der Gaesdonck, beratend zur Seite. Um auch einmal den klinischen Alltag kennenzulernen, ergänzen fachspezifische Exkursionen und Anwendungen den Kurs. Die Schüler arbeiten hauptsächlich praxisorientiert und die benötigten Verbrauchsmaterialien werden gestellt. Die Module in den vier Semestern sind beispielsweise der menschliche Bewegungsapparat, die inneren Organe, Gynäkologie und neurologische Vorgänge. Zwischenzeitlich finden auch noch Medizinseminare mit dem Gaesdoncker Lehrer für Chemie und Biologie, Udo Harnisch, statt.

Seit 2006 schon bekannt als die Junior Business school, gibt es nun auch die Möglichkeit, an der „Advanced Class“ „Business Economics“ teilzunehmen. Der Verantwortliche für den Kurs ist Michael Bours. „Wir greifen das Themenfeld Wirtschaft auf und bereiten die Schüler auf das Präsentieren und strukturierte Arbeiten im späteren Berufsleben vor“, sagt Bours. Die verschiedenen Module teilen sich auf in elektrische Datenverarbeitung, Wirtschaftsethik und Wirtschaftswissenschaften. Bewährte Partner sind unter anderem die Hochschule Rhein-Waal und die Industrie- und Handelskammer (IHK). Ziel des Kurses ist, dass die Schüler erfolgreich bei der Ausbildung, beim Studium oder bei der Existenzgründung werden. Abgeschlossen wird der Kursus mit einer Feierstunde inklusive Vergabe der Zertifikate für das erworbene Wirtschaftsenglischniveau. Thorsten Gruber leitet den Kurs „Arts and Design“ und meint: „Er eignet sich für alle, die später in einen gestalterischen Studiengang einsteigen möchten.“ Gearbeitet wird im Atelier an eigenen Projekten, das Hauptaugenmerk liegt aber auf der Mappenvorbereitung für die Bewerbung an Universitäten. Der Kurs soll auf das Kunststudium vorbereiten. Die Materialien für die gestalterischen Arbeiten werden gestellt.