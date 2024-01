Kabarett in Düsseldorf Neues Frühjahrsprogramm im Kom(m)ödchen

Das deutsche Satireduo Onkel Fisch um Adrian Engels und Markus Riedinger ist am 24. und 25. Januar jeweils um 20 Uhr zur Stipvisite in der Stadt. Bekannt geworden sind die beiden vor allem durch ihre Auftritte bei der Zugabe pur von WDR2 oder 1Live. In 100 Minuten blickt das Duo in seiner Jahresrückblicksshow auf 365 Tage Weltgeschehen und politische Debatten zurück. Dabei wird den Emotionen freier Lauf gelassen und vielleicht auch ein bisschen getanzt.