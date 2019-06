Goch : Gocher SPD sagt „Steinwüsten“ den Kampf an

Goch Gocher SPD gründet Arbeitsgruppe zum Thema Insektenschutz.

In Sachen Insektenschutz gehen einige Nachbarkommunen bereits mit gutem Beispiel voran – nun ist es an der Zeit, dass Goch nachzieht, findet die Gocher SPD um ihren Vorsitzenden Christian Thissen und gründete eine entsprechende Arbeitsgruppe. Fachkundigen Rat holten sich die Genossen beim Pfalzdorfer Imker Stefan Loth, der auf seinem 1,6 Hektar großen Grundstück mehr als 100 Bienenvölker beherbergt. Bereits einfache und kostenneutrale Maßnahmen wie ein Mähen der Straßenränder erst nach der Blüte würden sich positiv auswirken.

Kritisch sieht Loth dagegen die Anlage nur wenige Meter breiter Blühstreifen in Nachbarschaft konventionell bewirtschafteter Ackerflächen. Der Abdrift ausgebrachter Pestizide belaste oftmals eben auch diese Insektenoasen - der gewünschte Effekt bleibe aus, werde sogar ins Gegenteil verkehrt. Bereits im Juni 2018 unterstützte die SPD-Ratsfraktion einen Antrag des Imkervereins Kleve-Kellen für ein bienenfreundliches Goch. Ein nun eingereichter ergänzender Antrag soll den Auftrag an die Verwaltung erweitern, zahlreich Maßnahmen, wie Schaffung von Blumenwiesen und Nistmöglichkeiten für Insekten auf städtischen Flächen oder einen reduzieren Einsatz von Pestiziden zu prüfen sowie ein konkretes Handlungskonzept zu erarbeiten. Zudem sagt die SPD den „Steinwüsten“ in Vorgärten den Kampf an: In künftigen Bebauungsplänen soll eine Bepflanzung vorgeschrieben werden – Pflastern oder Bekiesen wird dann nur noch auf Stellflächen und Gehwegen möglich sein.