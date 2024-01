Karneval in Düsseldorf Das planen die Unterrather Funken noch in dieser Session

Am Mittwoch, 7. Februar, ist dann die Halle ab 18.45 Uhr bei der Damensitzung fest in Frauenhand. „Nur für Männer“ heißt es wiederum am Sonntag, 11. Februar, ab 11 Uhr bei der Herrensitzung, der ein legendärer Frühschoppen ist. Erneut wird es auch wieder eine Party an Weiberfastnacht, 8. Februar, von 15 Uhr an geben. Der Eintritt zu den Sitzungen kostet 29 Euro, zur Kindersitzung 7 Euro und zur Altweiber-Party 11 Euro. Karten können online bestellt werden unter www.unterrather-funken.de. Eine schnelle Reservierung wird empfohlen, da die Sitzungen rasch ausgebucht sind.