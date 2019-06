Goch : Bäcker Reffeling braucht Platz

Bäcker Joachim Reffeling in der Backstube. An der Hervorster Straße hat der Bäckermeister und Unternehmer ein 6000 Quadratmeter großes Gelände gekauft. Foto: Settnik, Anja

Goch Schon lange müssen Joachim Reffeling und seine Mitarbeiter Brot, Brötchen und Kuchen in ziemlicher Enge herstellen. Die Backstube in der Feldstraße platzt aus allen Nähten. Nun ist ein Umzug ins Gewerbegebiet geplant.

Aufmerksame Autofahrer haben die Ankündigung vielleicht schon bemerkt: Am Betriebsgelände der früheren Agentur allsport, deren Räume zuletzt die Firma Apex nutzte, hängt ein Schuld mit dem freundlichen Gesicht eines Mannes, den wohl jeder Gocher kennt: Joachim „Joki“ Reffeling strahlt dem Betrachter entgegen. Seine Nachricht: Die Bäckerei „der frische Bäcker Reffeling“ zieht um, und zwar von der Feldstraße ins Gewerbegebiet.

„Die Idee hatte ich schon länger, aber die Gocher Wirtschaftsförderung konnte mir erst jetzt ein geeignetes Grundstück anbieten“, erklärt Joki Reffeling. In seiner Backstube produziert der Gocher Brot, Brötchen, Kuchen und Torten für sieben eigene Filialen und einige Wiederverkäufer. Mehrmals hat er am Stammsitz des Familienbetriebs angebaut und so weit optimiert, wie das eben möglich war. Aber inzwischen ist die Raumnot zum Problem geworden. „Wir platzen aus allen Nähten“, sagt der Inhaber, dessen Vater und Großvater schon an der Feldstraße produzierten.

Info Sieben Filialen in vier Kommunen Goch Seit 1931 wird an der Feldstraße gebacken. Nach dem Krieg waren die Briten in der Kaserne wichtige Kunden, die im Verkaufswagen bedient wurden. Expansion Als die Briten abgezogen waren, wurden neue Filialen eröffnet: an der Bahnhofsstraße, in Kalkar und der Gocher Fußgängerzone. Kleve und Weeze folgten.

Seit 110 Jahren backt Reffeling für die Gocher und inzwischen auch für Weezer, Kalkarer, Klever. Jacob, Thei, Jupp und jetzt Joachim sind die Männer (gewesen), die das handwerkliche Backen bis heute hoch gehalten haben. Für „Joki“ arbeiten 85 Mitarbeiter in der Produktion und in den Läden. Nicht wenige haben auch mit der Logistik und Kommissionierung zu tun, denn die frischen Waren müssen täglich in die Läden gefahren werden. Auch dies braucht Platz – der künftig reichlich vorhanden sein wird.

An der Hervorster Straße hat der Bäckermeister und Unternehmer ein 6000 Quadratmeter großes Gelände gekauft, auf dem mehr möglich sein wird als „nur“ die Produktion, deutet er an. Näheres will er noch nicht erzählen, da stünden noch Genehmigungen aus. Allzu eilig hat es der 58-Jährige mit der Umsetzung des zweiten Zukunftsprojekts nicht, denn schon die Einrichtung der modernen Backstube ist ein großes Unterfangen. „Wir haben die Hallen auf dem Gelände mit gekauft und mussten sie erst einmal ausräumen – deshalb das Zelt vor dem Gebäude“, erklärt Reffeling. Pläne in seinem Büro (das ebenfalls zur Hervorster Straße verlagert wird) zeigen, worauf es beim Neustart vor allem ankommt: „Wir benötigen Kühlräume und Reifekammern für die Teiglinge. Das ist ganz wichtig, denn auch wenn wir nach wie vor handwerklich arbeiten, muss der Teig in großen Mengen tags zuvor angesetzt werden.“

Laut Joki Reffeling sei es für das Aroma von Brot und Brötchen wichtig, dass der Teig seine Ruhe bekomme. In großen Schränken reifen die Brötchen des kommenden Tages also ihrer Bestimmung entgegen. Ab 1 Uhr geht es dann von der Kühlung ins Warme oder Heiße. Die Backöfen, Teigmaschinen und die meisten anderen Geräte wird Reffeling von der Feldstraße ins Gewerbegebiet mitnehmen. „Wir müssen uns technisch nicht aufrüsten. Qualitätsverbesserung ist natürlich immer ein Thema, aber nicht, indem wir in Maschinen versinken.“ Man sei eben ein Handwerksbetrieb und wolle das auch in der nächsten Generation bleiben.