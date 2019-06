Goch : Riesige Oldtimer-Schau auf Kloster Graefenthal

Die Treckerfreunde Hommersum-Kessel veranstalten alle zwei Jahre ein großes Oldtimer-Treckertreffen. An Pfingsten ist es rund um Kloster Graefenthal wieder soweit. Foto: Veranstalter

Goch-Asperden Am Pfingstwochenende erinnern alten Maschinen und Traktoren an vergangene Landwirtschafts-Zeiten. Es gibt einen Wettbewerb im Baumstamm-Ziehen und Vorführungen.

Das Warten hat ein Ende – die zwei Jahre sind um. Soll heißen: die Treckerfreunde Hommersum-Kessel veranstalten wieder ein großes Oldtimer-Treckertreffen. Seit 1997 heißt es nämlich jährlich an Pfingsten: es findet statt oder es findet nicht statt. Im Zwei-Jahres-Rhythmus wird dieses Riesen-Event zur Freude der Besucher organisiert, um mit einer Vielzahl von alten Maschinen und Traktoren an längst vergangene Landwirtschafts-Zeiten zu erinnern.

An dem Pfingstwochenende kämpfen dann auf dem Gelände des historischen Klosters Graefenthal nicht wie so oft die mittelalterlichen Recken gegeneinander, sondern etliche der rund 650 teilnehmenden Oldie-Traktoren zeigen mit angehängten Baumstämmen, was sie noch so drauf haben.

Info Wissenswertes zur Oldtimer-Schau Termine Pfingst-Wochenende 8. bis 10. Juni, jeweils 10 – 18 Uhr Eintritt 4 Euro (ab 14 Jahre) Extras Samstag Scheunenfete, Sonntag Live-Musik

Neben diesem Zieh-Wettbewerb müssen die historischen Zugmaschinen ihre Kraft auch bei der Messung mit der Motorbremse oder bei Rundfahrten auf dem Gelände beweisen. „Man sieht“, so die Veranstalter, „es ist keine reine Ausstellung von in die Jahre gekommenen Maschinen, nein, diese Schätzchen sind oftmals sogar in Aktion.“

Doch nicht nur die Geräte unserer Vorfahren, auch die vielen zum Teil aufwändig restaurierten Schaustellerwagen werden sicherlich wieder die Blicke der Besucher auf sich ziehen. Interessant verspricht zudem die separate Schau „Vom Pferde- bis zum Hightechpflug“ zu werden, bei der die Besucher die Entwicklungsstufen dieses Gerätes bestaunen können.

Pflüge sind schließlich seit Jahrtausenden wertvolle Helfer in der Landwirtschaft. In einer urigen Feldschmiede hämmern muskelbepackte Männer unter den Augen der Gäste auf ihre heißen Eisen, um diese so zu formen, wie sie später gebraucht werden. An anderer Stelle können Mutige ihre Sitzfestigkeit beim Bullenreiten beweisen.