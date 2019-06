Umwelt in Weeze : Weeze hat bei Klimaschutz die Nase vorn

Weeze Im Tierpark ist eine neue Photovoltaik-Anlage installiert worden. Damit setzt die Gemeinde weiter auf erneuerbare Energien. Weeze erzeugt bereits jetzt schon mehr Energie, als im Gemeindegebiet verbraucht wird

Auch Marie-Christine Kuypers vom Tierpark Weeze hat einen Antrag auf Förderung gestellt. Ihr ging es um die Bildungsarbeit und die Tierparkschule. Mit den 8500 Euro, die es aus der Stiftung gab, konnte die Tierparkschule von innen und außen hergerichtet werden. Unter der Holzverkleidung verbergen sich zwei grüne Container, die vom Bauunternehmen Tiefbau Dicks gestiftet wurden. Innen stehen Schulbänke, Käfer- und Schmetterlingsexponate und mehrere Aquarien. In einem sollen Stichlinge aufgezogen werden und gleichzeitig Kindern und Jugendlichen erklärt werden, was so alles in der heimischen Niers schwimmt. An der Wand laufen Röhren, in denen bald Blattschneiderameisen bei der Arbeit beobachtet werden sollen. „Nur das, was wir kennen, können wir schützen, das ist die Idee“, sagt Marie-Christine Kuypers über den Nutzen der Bildungsarbeit im Tierpark. Der Schutz der Natur, Artenvielfalt, das wird aktuell nicht nur in der Gemeinde Weeze groß geschrieben. Blühstreifen und Co. in der Gemeinde sollen dazu beitragen. Das bewegt auch die Jugend, wenn sie bei den „Fridays for future“-Demonstrationen auf die Straße gehen. Natur-, Arten- und Klimaschutz hängen nun einmal nicht nur im Tierpark, sondern auch weltweit zusammen. Aber vor Ort anzufangen, das ist der erste und richtige Schritt. Viele Aktionen sind in Weeze geplant. In Angriff genommen wird der alte Trafo-Turm, in den bald Fledermäuse und Co. einziehen sollen. Das Ganze soll als Naturlehrpfad mit dem Tierpark verbunden werden. Was auch passieren wird, ist die Renaturierung der Niers, die an den Tierpark grenzt. Damit wird aber erst im August oder September gestartet. Die Maßnahme soll vier Monate in Anspruch nehmen.