Vorstellungen für Kinder in Korschenbroich Mit dem Sams und Rabe Socke ins neue Theater-Jahr für Kinder

Das Rheinische Landestheater Neuss gastiert mit dem Stück „Das schrillste Blau“ am 9. April in Jüchen, am 16. April in Rommerskirchen und am 12. März im Katho St. Andy in Korschenbroich. Das Niederrhein-Theater erzählt am 30. April in Jüchen, am 7. Mai im Forum der Realschule Kleinenbroich und am 14. Mai in Rommerskirchen vom Sams. Marc-Uwe Klings und Astrid Henns Geschichte vom „NEINhorn“, das aus der Zuckerwattewelt ausbricht, steht auf Kinderbuch-Bestsellerlisten. Das Figurentheater Köln entführt in dessen Lebenswelt am 29. Oktober in Jüchen, am 5. November in der Gemeinschaftsgrundschule Glehn und am 12. November in Rommerskirchen.