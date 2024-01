Katholisches Bildungsforum Leverkusen Ausstellungen und Kurse zum Thema Familie

Im Jahresangebot 2024 des Katholischen Bidungsforums dreht sich alles um die Familie. Für das erste Halbjahr 2024 sind 293 Veranstaltungen mit 3350 Unterrichtsstunden geplant, sowohl im Haus in der Manforter Straße 186 als auch in den Pfarrgemeinden und bei anderen Kooperationspartnern in der Stadt. Das neue Programm liegt an vielen Stellen zur Mitnahme aus. Alternativ hängen an vielen Orten Plakate mit dem QR-Code, um die online-Nutzung zu erleichtern. Das Programm ist auf der Homepage www.bildungsforum-leverkusen.de abrufbar.