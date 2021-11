Ehemaliger Aldi-Markt : Corona-Impfungen am Montag zusätzlich in Goch

Corona-Impfungen am Montag zusätzlich in Goch

An der Gartenstraße 6 in Goch wird am Montag von 14 bis 20 Uhr im ehemaligen Aldi-Markt geimpft. Foto: dpa/Mohssen Assanimoghaddam

Goch Der Kreis Kleve bietet Montag an mehreren Orten zusätzliche Corona-Schutzimpfungen anbieten. Ein Impfteam ist von 14 bis 20 Uhr im ehemaligen Aldi-Markt aktiv.

Der Kreis Kleve startet am kommenden Montag, 22. November, mit den regelmäßigen Corona-Impfungen in allen 16 Städten und Gemeinden. In Kevelaer-Twisteden sind dann die Impfteams von 14 bis 20 Uhr in der ehemaligen Gaststätte Peters, Dorfstraße 53, vor Ort. Der Kreis Kleve hatte zudem aufgrund der zu erwartenden großen Nachfrage angekündigt, weitere ergänzende Impfangebote in Absprache mit den Städten und Gemeinden zu realisieren. Ein erster Termin ist ebenfalls direkt für Montag vereinbart: Dann ist das Impfteam von 14 bis 20 Uhr im ehemaligen Aldi-Markt, Gartenstraße 6 in Goch, zu Gast.