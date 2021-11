Plan für Booster-Impfungen steht : So will der Kreis Kleve zusätzliche Impfangebote machen

So will der Kreis Kleve zusätzliche Impfangebote machen

Kreis Kleve Ab Montag fahren die Impfteams des Kreises Kleve durch die Kommunen, die Orte stehen fest. Eine Terminvereinbarung ist zwingend nötig.

Der Andrang auf die Booster-Impfungen wächst von Woche zu Woche. Ab kommendem Montag, 22. November, richtet der Kreis Kleve daher gemeinsam mit den Städten und Gemeinden regelmäßige temporäre Impfstellen ein. Damit will der Kreis die niedergelassenen Ärzte bei den Impfungen unterstützen, insbesondere bei der großen Zahl der Auffrischungsimpfungen, die im Winter anstehen. Aber: Neben den Booster-Impfungen sind auch weiterhin Erst- und Zweitimpfungen möglich. „Mit den Impfstellen in allen 16 Städten und Gemeinden schaffen wir wohnortnah ein zuverlässiges und umfangreiches Impfangebot vor Ort“, sagt Landrätin Silke Gorißen. Sie danke den Bürgermeistern für die gute Zusammenarbeit.

Die Koordinierende Covid-Impfeinheit fährt gemeinsam mit Ärzten der Kassenärztlichen Vereinigung die Städte und Gemeinden im Kreis an. Die Wochentage, Öffnungszeiten und Orte der Impfstellen bleiben dabei weitgehend konstant. Geöffnet sind jeweils drei bis vier Impfstraßen. Der Kreis Kleve plant mit rund 20 Impfungen pro Impfstraße und Stunde. „Zudem wird der Kreis Kleve in Abstimmung mit den Städten und Gemeinden zusätzlich zum Basisangebot noch weitere ergänzende Impftermine anbieten“, sagt Jürgen Baetzen, zuständiger Fachbereichsleiter.

Samstag, 27. November, 9 bis 15 Uhr, Bürgerforum am Rathaus Geldern, Issumer Tor 36

Die ersten Impftermine in den Städten und Gemeinden stehen bereits fest. Aufgrund der großen Nachfrage werden auf diesem Weg aber nicht alle Interessenten direkt ein Impfangebot erhalten können, warnt der Kreis Kleve. Daher bitte man darum, auch spätere Termine wahrzunehmen und die Impfangebote in den Praxen der niedergelassenen Ärzte anzunehmen.

Die Terminbuchung ist ab Freitag, 19. November, ab 15 Uhr über das Online-Buchungsportal www.impftermine-kreis-kleve.de. möglich. Zudem besteht die Möglichkeit, telefonisch Termine zu vereinbaren. Die Hotline ist unter 02381 3389880 zu erreichen. Die Rufnummer ist am Freitag, 19. November, von 15 bis 20 Uhr und am Samstag, 20. November, von 11 bis 20 Uhr besetzt.

Wer im Internet bucht, erhält die auszufüllenden Unterlagen vorab zum Download und per E-Mail. Dies spart vor Ort Zeit, wie es aus dem Kreishaus heißt. Zudem bittet man darum, pünktlich zum gebuchten Impftermin zu erscheinen. Also auch nicht zu früh, damit keine Warteschlangen entstehen.

Die Impfangebote sind nicht an den Wohnort gebunden. Das heißt: Interessierte können auch in anderen Städten und Gemeinden Impftermine buchen. Zur Verfügung stehen die Impfstoffe von Biontech/Pfizer und Moderna. Mitzubringen ist lediglich ein Personalausweis oder Reisepass, falls vorhanden auch der gelbe Impfausweis sowie die per E-Mail erhaltenen Impfunterlagen.