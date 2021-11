Kleve, Goch und Moyland : Städte rüsten sich für 2G-Weihnachtsmärkte

Immer schön auf Abstand: Seit dem 12. November ist der Glühweintreff an der Kavarinerstraße in Kleve in Betrieb. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kleverland Der Nikolausmarkt in Kalkar ist abgesagt. Welche Weihnachtsmärkte in Kleverland finden aber statt? Wo man sich auf 2G vorbereitet und wie man kontrollieren möchte, haben wir in Kleve, Goch und Moyland nachgefragt.

In Kleve wird der diesjährige Weihnachtsmarkt flächenmäßig größer ausfallen als gewohnt. Was – mitten in der Corona-Pandemie – zunächst wenig sinnvoll erscheinen könnte, hat folgenden Hintergrund: Wo mehr Platz ist, können sich die Menschen auch besser verteilen und Abstände einhalten. NRW-Ministerpräsident Hendrik Wüst verkündete am Dienstag die Absicht, die Corona-Regeln zu verschärfen. Demnach soll im kompletten Freizeitbereich 2G, also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, gelten. Das betrifft unter anderem Weihnachtsmärkte, Restaurants und Fußballstadien. Das Organisationsteam des Klever Weihnachtsmarkts geht davon aus, dass diese Regel, nach einem entsprechenden Kabinettsbeschluss, auch in Kleve Anwendung finden wird, sobald der Weihnachtsmarkt am 26. November startet.

Spannend ist derzeit noch die Frage, wie die Einhaltung der 2G-Regel kontrolliert werden soll. Denn, so ist zu hören: Der Klever Weihnachtsmarkt soll wohl nicht eingezäunt werden, was eine Eingangskontrolle ermöglichen würde. Wie die Kontrollen genau ablaufen sollen und wer sie übernimmt – Händler oder Ordnungsamt – ist noch offen.

Als kleine „Generalprobe“ für den Weihnachtsmarkt könnte man den „Glühwein-Treff“ von Schausteller Dirk Janssen auf dem Koekkoekplatz betrachten, der demnächst auch Bestandteil des Weihnachtsmarkts werden wird. Seit dem 12. November ist er in Betrieb, Janssen sei sehr zufrieden mit den Umsätzen bislang, sagte er am Mittwoch auf Anfrage. Zurzeit kann dorthin jeder kommen, egal ob genesen, geimpft oder getestet. „Sobald die 2G-Regel eingeführt wird, werden wir uns natürlich daran halten“, sagt Janssen. Aber ob er als Betreiber kontrollieren muss oder das Ordnungsamt, ob die Kontrollen stichprobenartig erfolgen dürfen oder jeder sich legitimieren muss, dass seien aktuell auch für ihn noch offene Fragen. Bereits jetzt stelle er fest, dass sich die Besucher sehr diszipliniert verhielten. „Früher drängelte sich alles kreuz und quer am Stand. Inzwischen halten unsere Gäste von sich aus Abstand und bilden eine Warteschlange“, sagt er.

In Goch hat sich der Werbering bereits vor geraumer Zeit für alle Eventualitäten vorbereitet, um den Weihnachtsmarkt vom 9. bis 12. Dezember auf jeden Fall durchführen zu können. So wird der Marktplatz eingezäunt, und es wird am Eingang einen Kontrollstelle geben. „Wir könnten sogar die 2G+-Regel umsetzen“, sagt Jörg Thonnet vom Werbering. Also Zugang nur für Geimpfte und Genesene, die einen Testnachweis erbringen. Dafür könnte eventuell auch eine Testmöglichkeit vor Ort angeboten werden. Sowohl die Laufflächen als auch der Bereich vor der Bühne sollen vergrößert werden, es werden zusätzliche Tische aufgestellt, an denen sich Menschen in kleinen Gruppen aufhalten können. „So wollen wir für größtmögliche Sicherheit sorgen. Ich hoffe, dass es bis dahin erlaubt bleibt, ohne Maske unseren Weihnachtsmarkt zu besuchen. Aber wenn nicht, werden wir auch das kontrollieren“, sagt Thonnet.

Auch der Kunsthandwerkermarkt am Schloss Moyland soll in diesem Jahr auf jeden Fall stattfinden. Verwaltungsdirektorin Julia Niggemann sieht keine Probleme, den Weihnachtsmarkt am Schloss auch unter 2G-Bedingungen durchzuführen. „Wir werden vor dem Kassenbereich Pavillons aufbauen. Dort können unsere Besucher nachweisen, dass sie geimpft oder genesen sind. Danach können sie dann eine Eintrittkarte kaufen und den Markt besuchen.“ Falls noch eine Maskenpflicht eingeführt werden sollte, werde deren Einhaltung dann auf dem Gelände überwacht.