Mini-Konzerte : Weihnachtszauber macht am Niederrhein Station

Weihnachtszauber macht am Niederrhein Station

Der Lkw mit den beiden Sängern hält für einige Lieder in drei Kommunen am Niederrhein. Foto: Westenergie

Kreis Kleve Am 29. November macht die mobile Bühne Halt in Bedburg-Hau, Kalkar und Uedem. Einrichtungsbewohner und Nachbarn sollen überrascht werden.

(RP) Wie schon im vergangenen Jahr bringt das Energieunternehmen Westenergie einen Weihnachtszauber in Partnerkommunen und hat dazu Musik-Duos engagiert, die auf mobilen Showbühnen Weihnachtslieder singen. Die Auftritte, die unter strenger Einhaltung der aktuellen Corona-Regeln laufen, sollen die Menschen überraschen und ihnen dabei buchstäblich ein Lächeln ins Gesicht zaubern. In Bedburg-Hau, Kalkar und Uedem macht das Duo am 29. November Station.