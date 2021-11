Aktion gegen Gewalt an Frauen : Zonta färbt die Städte wieder orange

Der orange-leuchtende Kran an der Hochschule. Foto: Markus van Offern (mvo)

Kreis Kleve Mit angestrahlten Wahrzeichen soll ein Signal gegen Gewalt an Mädchen und Frauen gesendet werden. Auch am Niederrhein sind wieder zahlreiche Städte und Gemeinden dabei.

Wenn Ende November in vielen Städten Wahrzeichen angeleuchtet werden, geht es darum, weltweit ein Zeichen zu setzen: Keine Gewalt gegen Frauen. „Orange your City“ heißt die Botschaft der Kampagne von UN Women und Zonta, dem Internationalen Serviceclub berufstätiger Frauen. Gewalt gegen Mädchen und Frauen ist eine der am weitesten verbreiteten Menschenrechtsverletzungen.

Die Aktion beginnt dieses Jahr am Donnerstag, 25. November, und endet am Freitag, 10. Dezember. Mit großer Unterstützung wird seit drei Jahren auch die Klever Region zum „Leuchten gebracht“. So hat der Kran der Hochschule Rhein-Waal schon orangefarben gestrahlt, die Euregio-Rhein-Waal im Haus Schmidthausen, das Haus Koekkoek in Kleve, das Steintor und die drei Jünglinge im Feuerofen in Goch, der Turm in Rees, die Rathäuser in Bedburg Hau, Goch, Kalkar und Kranenburg – um nur einige Beispiele zu nennen.

Info Jeder kann bei der Aktion mitmachen Unterstützung Jeder kann die Aktion von Zonta unterstützen: Einfach im Zeitraum vom 25. November bis zum 10. Dezember eine orangefarbene Leuchte aufstellen, einen orangefarben Schal tragen oder das ganz persönliche Umfeld in Orange tauchen. Foto-Aktion Zonta freut sich, wenn möglichst viele Bilder von Kleve in Orange auf der Facebook-Seite veröffentlicht werden können - als Teil der weltweiten Aktion gegen Gewalt an Frauen.

Auch in diesem Jahr werden in Kleve die Lichter wieder angehen und Skulpturen, Fenster, Bäume, Häuser beleuchten. Erstmals wird die Bäckerei Heicks und Teutenberg die Aktion mit orangefarbenen Brötchentüten unter dem Motto unterstützen: Gewalt gegen Frauen kommt uns nicht in die Tüte. „Es ist uns sehr wichtig, das Thema ins Bewusstsein der Öffentlichkeit zu bringen“, sagt Thea Remers, Präsidentin des Zonta Clubs Niederrhein. „Die Zustimmung hat uns beeindruckt und Mut gemacht, diese weltweite Aktion auch in unserer Region immer wieder umzusetzen.“ Die Stadt Kleve und die Gleichstellungsbeauftragte Yvonne Tertilte-Rübo unterstützen die Kampagne im Rahmen ihrer Möglichkeiten, wie es heißt. Auch Bedburg Hau, Emmerich, Goch, Kalkar, Weeze, Kevelaer, Kranenburg, Rees und Geldern unterstützen die Aktion mit ihren jeweiligen Beleuchtungsaktionen.

Die Umweltbetriebe der Stadt Kleve, die Verwaltung der HSRW, die Unternehmen Elektrotechnik Hans Hussmann und Eventservice de Graaff arbeiten aktiv an der Umsetzung mit. An der Stechbahn ist die IKK classic ebenso dabei wie die Signal Iduna. Darüber hinaus wird es viele orangefarbene Zeichen in der Stadt geben. Auch der Lohengrin des Elsabrunnens am Fischmarkt wird einen orangefarbenen Schal bekommen genau wie die Büste des B. C. Koekkoek am Koekkoek-Platz. Lauter kleine orangefarbene Zeichen gegen Gewalt an Frauen. „Und wenn unsere Besucher aus den Niederländen sich durch diese Zeichen der Menschlichkeit am Niederrhein besonders willkommen fühlen, ist das auch ein gutes Signal für Kleve“, heißt es vom Zonta Club.