Museum : Fünf Künstler mit „jungen Positionen“

Goch Neue Ausstellung im Museum Goch wird am Sonntag eröffnet. Für den Nachwuchs gibt’s ein „Kid‘s Opening“.

Gemalt wurde praktisch schon immer. Auf Höhlenwänden vor vielen tausend Jahren, im alten Ägypten, von Minoern und Griechen, in den Büchern und Kirchen des Mittelalters, schließlich von den Künstlern der Neuzeit. Seitdem wurden von den Kreativen jeder Zeit viele neue Kunstformen geschaffen, aber die Malerei als zentrales künstlerisches Ausdrucksmittel hat sich bis heute behauptet, stellt Dr. Stephan Mann fest. Der Direktor des Gocher Museums hat gemeinsam mit seinem Kollegen Steffen Fischer diverse Galerien besucht, um einmal mehr im heimischen Museum Positionen junger Kunst zeigen zu können. Sie luden fünf Frauen und Männer ein, ihre unterschiedlichen Auffassungen von Malerei darzustellen. Die Ausstellung dazu wird am kommenden Sonntag, den 22. September, um 11.30 Uhr eröffnet. Jeder Interessierte ist im Museum willkommen.

Farbe ermöglicht nicht nur die Darstellung von Motiven figürlicher oder abstrakter Art, sie kann auch als reine Materie wirken. Oder durch ihr relatives Fehlen, wenn etwa Lars Schwabe die Farbe, die er mit dem Pinsel in dicker Schicht auf die Leinwand aufträgt, gleich wieder abkratzt. Dabei lässt er am einige „Wülste“ stehen, die sich als „Farbberge und -täler“ rhythmisch auf dem Bildträger verteilen und ihm damit eine charakteristische Struktur geben, wie Mann erklärt. Im Ergebnis sind ruhige Arbeiten in Acryl oder Öl auf Leinwand zu sehen, die an verwachsene Holzschindeln erinnern. Ebenfalls konzeptionell, ohne mit seinen Bildern eine Geschichte erzählen zu wollen, geht Marc Goroncy an seine Aufgabe heran. Der junge Mann steht in der Tradition der analytischen Malerei der 60- und 70-er Jahre und gestaltet Flächen durch vernähte und mit Farbe durchtränkte Stoffe. Schwarz und weiß oder naturfarben sind die Oberflächen, die er dem Betrachter präsentiert.