Kunst in der Wallfahrtsstadt Kevelaer : Italienflair im Forum Pax Christi

Fabio Fedeles Kunst entsteht auch oft spontan. Foto: Stadt Kevelaer

Kevelaer Fabio Maria Fedele hat durch seine Kunst viel von der Welt gesehen. Er steht auch für spontane Motive.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Der Begriff Madonnari stammt aus Italien – genau wie Fabio Maria Fedele. Der Künstler kommt aus Rovigo in Norditalien. In seinem Land ist es seit dem 16. Jahrhundert Tradition, bei religiösen Festen und Prozessionen öffentliche Plätze insbesondere mit Kopien von Madonnendarstellungen bekannter Meister zu schmücken. Bei dem „Internationalen Madonnari-Festival“ im September in Kevelaer, an dem Fabio zum zweiten Mal teilnimmt, handelt es sich nicht um schnell vergängliche Straßenmal-Kunst.

Den 20 internationalen Künstlern stehen dabei jeweils vier Quadratmeter große Spanplatten für ihre Motive zur Verfügung. Die Kunstwerke sind damit nicht der direkten Vergänglichkeit ausgesetzt, verändern sich aber auch durch äußere Einflüsse.

Info Eine Serie zum Festival Termin Vom 20. bis zum 22. September findet zum zweiten Mal das „Internationale Madonnari-Festival“ statt. Passend zur Wallfahrtsstadt lassen Künstler drei Tage lang Kreidemalereien von Madonnen, Ikonen und anderen religiösen Motiven entstehen. Gemalt wird auf Holzplatten, was die Street-Art-Kunst weniger vergänglich macht. In einer Auktion am Festivalende können die Werke erworben werden. Serie Zur Einstimmung stellt die RP in Zusammenarbeit mit dem Stadtmarketing eine Reihe von Künstlern vor.

1993 begann Fabio mit der Straßenmalerei als Madonnari-Künstler. Er studierte Architektur sowie die Geschichte und die Wahrung von architektonischen Kulturgütern in Venedig. Seit 2003 ist er Mitglied der CCAM, der wichtigsten Vereinigung von Straßenkünstlern in Italien. Seit 2006 zählt auch die 3D-Straßenmalerei zu seinem Repertoire. Er gewann zahlreiche Preise bei internationalen Straßenmalfestivals in Italien, Kroatien, Frankreich, Deutschland, Dänemark, Österreich, Niederlande, Spanien, Slovenien, Bosnien und Herzegovina, in den Vereinigten Arabischen Emiraten und in den USA.

An vielen internationalen Straßenmal-Festivals hat Fabio Fedele teilgenommen und ist dadurch viel herumgekommen. Foto: Stadt Kevelaer

In Italien wurden ihm für seine Straßenmalerei die höchsten Titel: „Maestro Madonnaro“ in Grazie di Curtatone und „Magister Madomnaris“ in Nocera Superiore verliehen.

Bei der Entstehung seiner Kunst ist es durchaus üblich, dass Teile seiner Werke oder das Ganze ad hoc erfunden werden und er seinen Gedanken freien Lauf lässt. Seine Kunst versteht Fabio als Sprachrohr. „Bilder sind für mich sehr wichtig, weil sie als Kommunikationsmittel dienen und viele Botschaften gleichzeitig transportieren können. Ich denke, es ist Aufgabe der Künstler, nicht nur schöne, kommunikative Bilder zu schaffen, sondern auch dem Publikum zu zeigen, wie man Kunst richtig betrachten kann. Figurative Kunst ist eine Sprache. Sie zu verstehen, hilft uns die Welt besser zu verstehen und die Dinge, die wir sehen, wert zu schätzen.“, so sagt Fabio. Die Organisatoren des „Internationalen Madonnari-Festivals“ freuen sich sehr, dass Fabio auch bei der zweiten Auflage des Events mit dabei ist.