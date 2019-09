Nierswalde : Nierswalde feiert Erntedankfest mit Prämiierung

Goch-Nierswalde Beim Erntedankzug in Nierswalde werden die schönsten Wagen ausgezeichnet.

(RP) Die Ortsbauernschaft Nierswalde lädt zum Erntedankfest am Samstag, 28. September, herzlich ein. Der ökumenische Gottesdienst beginnt um 13 Uhr in der Kirche von Nierswalde. Ab 14.15 Uhr startet der Festumzug aus geschmückten Wagen mit historischen Traktoren und Fußgruppen unter Begleitung des Spielmannszug Bürgerschützenverein 1924 Materborn. Der Zugweg verläuft über die Stettiner Straße durch die Siedlung hinter der Kirche zur Königsberger Straße, über diese bis zur Danziger Straße und weiter auf dem Haselweg zurück zur Dorfstraße und zum Robert Gassner Platz. Die Besucher der Erntedankfestfeier auf dem Robert-Gassner-Platz erhalten die Möglichkeit, den schönsten Erntewagen zu prämieren. Dort wird im Rahmen der Erntedankfeier als Höhepunkt die Erntekrone als Dank für stetes Engagement zum Nierswalder Gemeinwohl übergeben. Die Feier mit Ansprache und Grußwort des Bürgermeisters von Goch wird durch Darbietungen der Kindergartenkinder aufgelockert. Musikalisch werden die Besucher vom Spielmannszug und der Gruppe „Pipe und Drum“ unterhalten. Im Anschluß folgt gemeinsames Kaffeetrinken mit Kuchen und kostenlosem Kaffee in der Mehrzweckhalle. Neben der Mehrzweckhalle wird ein Unterhaltungsprogramm für Kinder und Erwachsene mit Hüpfburg und Gesellschaftsspielen angeboten. Ab 20 Uhr wird die Erntedankfeier in der Mehrzweckhalle bei Musik und Tanz in einem schönen Ambiente ausklingen.