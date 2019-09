Goch : Kronenkreuz der Diakonie in Gold für Angela Pastoors

Goch Ihre Familie wird dabei sein, wenn Angela Pastoors das Kronenkreuz im Rahmen des Diakonie-Jahresfestes überreicht wird.

(RP) Sie hat sich gefreut und war überrascht: Denn Angela Pastoors ist für die Diakonie im Kirchenkreis Kleve erst seit zweieinhalb Jahren tätig. Zuvor arbeitete die examinierte Pflegefachkraft in einem stationären Bereich für Schwerstkranke. Diese Zeit zählt mit, so dass sie die Wertschätzung für 25 Jahre diakonischen Dienst erhält. „Der Zeitdruck im stationären Bereich habe enorm zugenommen“, so Pastoors. Bei der Diakonie gefällt ihr, dass sie bei einem Patienten sein kann und in dem Moment nur für ihn da ist. „Und dann fahre ich einfach zum Nächsten“.