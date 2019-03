Ausstellung: Museum Goch zeigt erneut „Alles“

Goch Wenn Kunstwerke anders gehängt oder in verändertem Kontext präsentiert werden, verändert sich auch die Wahrnehmung der einzelnen Arbeit. So wird aus zum Teil Bekanntem eine spannende Ausstellung.

Der Platz, um seine Schätze zu zeigen, ist in jedem Museum endlich – in großen wie in kleineren Häusern. Deshalb ist immer ein Großteil der jeweiligen Sammlung irgendwo eingelagert. Auch in Goch ist das so, weswegen vor einigen Jahren schon einmal eine Ausstellung mit Arbeiten aus dem Magazin zusammengestellt wurde und jetzt eine zweite solche Schau organisiert wurde. Museumsleiter Stephan Mann und sein Stellvertreter Steffen Fischer haben die neue Ausstellung „Alles Museum 2“ genannt. Eröffnet wird sie am Sonntag, 31. März, um 11.30 Uhr. Parallel dazu gibt’s ein Kids’ Opening.