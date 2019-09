Asperden : Asperden feiert Kirmes – mit dem neuen König Norbert Peters

Freuden sich auf die Kirmes: Das designierte Königspaar von Asperden: Norbert Peters und Martina Flottmann. Foto: Schützen

Vier Tage lang wird in Asperden das Kirchweihfest gefeiert, dann mit dem neuen König.

(RP) Am Wochenende feiern die Asperdener Kirmes. Kirchweihfest, wie es ursprünglich hieß. Bereits jetzt sind die Straßen mit Fähnchen festlich geschmückt. Der Vorstand des Schützenvereins hat am Haus des Königspaares die Königsfahne gehisst und die Mitglieder des Thrones haben das Haus am Feldweg 48 mit Kranz und Blumendekoration geschmückt.

Am Freitag beginnen die Feierlichkeiten mit einem Festumzug der Vereine. Begleitet vom Tambourcorps ziehen die Mitglieder in ihren Vereinsfarben zum Festzelt am Puttenbruch. Festwirt Jens Barten wird mit dem Fassanstich und Freibier die Kirmes eröffnen. Ab etwa 20 Uhr sind die Teilnehmer und Gäste eingeladen bei Musik von Magic Sound zu feiern und zu tanzen.

Am Samstag findet das Altherrenturnier auf dem Sportplatz statt. Für die Kleinen wurde Spiel und Spaß im und am Festzelt vorbereitet. Die Landjugend erwartet die Kinder am Schminkstand, Wasserspiel mit der Feuerwehr, Torwandschießen mit dem Sportverein, Hüpfburg und Kinderzauberer Mecki erwarten die Jüngsten . Für alle Teilnehmer werden Kaffee, Kuchen und Kaltgetränke angeboten.

Am Abend hat der Festwirt die Coverband „Royal Flash“ engagiert. Es werden Chats und Partyhits live gespielt. Karten gibt es noch in der Gaststätte „Zum Schwan“ und an der Abendkasse.

Der Kirmessonntag beginnt mit dem Festgottesdienst. Um 11 Uhr wir der Gottesdienst unter Mitgestaltung des Kirchenchores zelebriert. Im Anschluss legen die Vereine am Ehrenmal einen Kranz nieder. Im Anschluss ziehen die Vereine zum Festzelt. Dort wird der neue Schützenkönig proklamiert. Norbert Peters und Martina Flottmann treten die Nachfolge von Andreas und Gertrud Strötges an. Die Kinderkönigin Larissa Engler und Kinderkönig Lukas Fourné haben die Würde des Kinderkönigs auch bei den Festumzügen in den Nachbargemeinden vertreten. Sie geben ihre Schärpen am Sonntag an die Kinderkönigin Alina Jasik und Kinderkönig Jos Henkel weiter. Im Anschluss an die Proklamationen werden die Fänderpreise und Schießauszeichnungen an die aktiven Schützen verliehen. Ab etwa 14.30 Uhr beginnt der Familientag anlässlich der Jubiläen der Landfrauen (70 Jahre) und der KLJB (60 Jahre). Diese beiden Vereinigungen gestalten diesen Nachmittag . Ein buntes Programm für „Groß“ und „Klein“ erwartet die Besucher. Wie gewohnt gibt es Kaffee und selbst gebackenen Kuchen sowie Getränke im Festzelt.