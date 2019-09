Wissel : VW-Freunde treffen sich am Wisseler See

90 VW-Oldies sind ab Donnerstag am Wisseler See zu einem Treffen.

(RP) 30 Jahre ist es genau her, dass es ein Treffen der beiden VW-Vereine Brezelfenstervereinigung – Freunde der Uraltkäfer Deutschlands . (BFV) und Luchtgekoelde VW Club Nederland (LVWCN) in Arcen (NL) gegeben hat. Am Wochenende 19. September bis 22. September kommt es nun zu einer Neuauflage in Wissel (D).

Die ersten Teilnehmer werden am Donnerstag in Wissel anreisen. Am Freitag startet die erste Ausfahrt gegen 11 Uhr von Wissel aus nach Heteren (NL) zum Porschecentrum Gelderland. Hier wird eine einzigartige VW- und Porschesammlung besichtigt. Nachmittags kehren die VW-Freunde zurück an den Wisseler See. Für Samstag ist ebenfalls eine Ausfahrt vorgesehen. In mehreren Gruppen geht es von Wissel aus nach Bocholt, um gegen Mittag das LWL-TextilWerk zu besichtigen. Der Rückweg führt in die Niederlande zu Kaffee und Kuchen und zurück nach Wissel. Abends trifft man sich zum Buffet im Restaurant Campino am Wisseler See und sicherlich werden sich die Benzingespräche bis tief in die Nacht ausdehnen. Sonntag heißt es schon wieder Abschied nehmen. Wer möchte, kann noch eine kurze Ausfahrt „rund um den Kirchturm“ unternehmen und dabei einen kleinen Teil des schönen Niederrheins erkunden, bevor es gegen Mittag einen kleinen Abschiedssnack im Restaurant Campino gibt. Gut gestärkt treten danach alle die Heimreise an, um sich im nächsten Frühjahr wiederzusehen.