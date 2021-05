25 Jahre Weltladentag : Gedanken zum Wandel stehen auf Tapetenrolle

Geldern Auch der Weltladen in Geldern hat sich an dem bundesweiten Aktionstag beteiligt. Die Ergebnisse sind im Schaufenster an der Gelderstraße ausgestellt.

In Gesprächen im Weltladen in Geldern wurde am Aktionstag mit zahlreichen Besuchern darüber diskutiert, dass die Art, wie wir leben und wirtschaften nicht zukunftsfähig sei und dass die derzeitigen wirtschaftlichen Strukturen in den Industrieländern vielfach auf Kosten der Menschen im globalen Süden erreicht worden seien. So wurde auf die soziale Ungleichheit in weiten Teilen der Welt, auf die Umweltzerstörung und den notwendigen gesellschaftlichen Wandel in den Gesprächen hingewiesen und auf einer Tapetenrolle Gedanken dazu formuliert: „faire Löhne – faire Arbeitsbedingungen“, „keine Kinderarbeit“, „Petition zum Lieferkettengesetz unterschreiben“, „Neues Wirtschaftssystem: Ökosoziale Marktwirtschaft“, „nachhaltig einkaufen – Kleidung länger tragen“, „weniger kaufen“, „mehr Recycling – mehr reparieren“, „fahr Fahrrad“, „faire Produkte kaufen“, war unter anderem zu lesen. Diese Gedanken sind zurzeit in einem speziell gestalteten Schaufenster des Weltladens in der Gelderstraße 8 ausgestellt. Außerdem gibt es dort noch eine aktuelle Bücherpräsentation.