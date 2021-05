Tour rund um Kevelaer : Programm und Radkarte für die Landpartie

Kevelaer An drei Wochenenden im Juni geht es auf eine Tour rund um Kevelaer. An den einzelnen Stationen präsentieren Kreative ihre Arbeiten.

Die rund 120 Aussteller und die Gastgeber stehen in den Startlöchern für die Wochenenden 12./13., 19./20. und 26./27. Juni. Welcher der 22 Orte an den einzelnen Tagen jeweils öffnet, das lässt sich anhand eines neu entwickelten Farbcodes im Programmheft mit einem Blick erkennen.

Die Entwicklungen der vergangenen Tage lassen Hoffnung aufkommen für die geplanten drei Wochenenden Landpartie am Niederrhein im Juni. Dezentral und vornehmlich draußen – die Vorteile der Veranstaltung liegen auf der Hand. „Wie im vergangenen Jahr werden wir im engen Austausch mit dem Ordnungsamt kurzfristig schauen, was tatsächlich möglich ist“, erklärt Anne van Rennings. Sie empfiehlt, sich vor dem Start der Tour auf der Internetseite www.landpartie-niederrhein.de über das tatsächliche Programm und mögliche kurzfristige Absagen zu informieren.

Das Programmheft und die Karte zur Landpartie gibt es in allen Filialen des Sponsors Volksbank an der Niers, im Büro „Tourismus und Kultur“ der Wallfahrtsstadt Kevelaer, in den Buchhandlungen in der Kevelaerer Innenstadt sowie bei den beteiligten Ausstellungsorten. Als digitale Version steht beides auf www. landpartie-niederhein.de zum Download zur Verfügung.