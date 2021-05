Der Tiernahrungshersteller aus Kevelaer will international wachsen : Mera baut in Kevelaer weiter aus

Kevelaer Mehr als 60.000 Tonnen Hunde- und Katzenfutter werden an der Industriestraße alljährlich produziert. Firmenchef Felix Vos hatte nun Landrätin Silke Gorißen und Kreis-Wirtschaftsförderer Hans-Josef Kuypers zu Besuch.

Schon heute verfügt man über eine der modernsten Produktionsstätten für Tiernahrung in ganz Europa. Mehr als 60.000 Tonnen Hunde- und Katzenfutter werden in Kevelaer an der Industriestraße alljährlich produziert. Das vollautomatische Hochregallager wurde in den ersten Monaten zur Pilgerstätte für Technik-Interessierte. In nur 15 Jahren hat sich die Mitarbeiterschaft auf 158 mehr als verdreifacht. Im selben Zeitraum wurden stolze 45 Millionen Euro in den Standort investiert, der sich auf einen weiteren Wachstumsschub freuen darf. Die Rede ist vom Unternehmen „Mera – The Petfood Family“.