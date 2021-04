Baustelle in Geldern wandert weiter : Endspurt für Kapuzinerplatz

Baustelle in Geldern wandert weiter

Die Bauarbeiten am Kapuzinerplatz gehen in die letzte Phase. Darum ändert sich die Zufahrt zur Glockengasse. Foto: Stadt Geldern/ath

Geldern Die Kapuzinerstraße soll ab Mitte Mai wieder normal befahrbar sein. Ab dem 26. April ändert sich die Verkehrsführung für den Lieferverkehr der Glockengasse. Dort beginnen dann die Vorbereitungen für die Pflasterarbeiten im Abschnitt der Heilig-Geist-Gasse zwischen Gelderstraße und Glockengasse.

Weiter voran geht es an der Baustelle an der Kapuzinerstraße/Heilig-Geist-Gasse. Wie die Stadt Geldern bereits mitteilte, soll die Kapuzinerstraße voraussichtlich Mitte Mai wieder für den Verkehr normal befahrbar sein. Ab kommender Woche (ab dem 26. April) ändert sich nun die Verkehrsführung für den Lieferverkehr der Glockengasse. Denn in diesem Abschnitt beginnen dann ebenfalls die Vorbereitungen für die Pflasterarbeiten im Abschnitt der Heilig-Geist-Gasse zwischen Gelderstraße und Glockengasse.