Baumaßnahme in Geldern : Neue Umleitung an Kreisel-Baustelle

GELDERN Ab Mittwoch ändert sich am Geldertor in Geldern die Verkehrsführung: Autofahrer müssen sich auf diverse Umleitungen und Einbahnstraßenregelungen einstellen.

In einem weiteren Bauabschnitt wechseln die Arbeiten für den Neubau des Kreisverkehrs, der die Gelderner Stadteinfahrt von Süden her und die Kreuzung von Ost- und Südwall mit Gelderstraße und Geldertor attraktiver gestalten, vor allem aber sicherer machen soll. Ab Mittwoch, 31. März, wird die bereits angekündigte Einbahnregelung für den Verkehr aus dem Geldertor und aus dem Südwall in Fahrtrichtung Ostwall erforderlich. Fahrzeuge, die in dieser Richtung unterwegs sind, können die Baustelle also auch künftig passieren. Für den Verkehr, der sich über den Ostwall nähert, wird eine Umleitung über Kapuzinerstraße, Breestraße und Gelderstraße erforderlich. Die bestehende Einbahnrichtung für Bree- und Gelderstraße wird dazu gedreht.