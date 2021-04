Kultur in Ratingen : Ein Schaufenster wird zur Galerie

Kultur in Ratingen

Katharina Maderthaner zeigt ihre Kunstinstallation in einem Schaufenster im Einkaufszentrum Mosaik. Foto: Achim Blazy (abz)

Ratingen West Veranstaltungsreihe wirft einen künstlerischen Blick auf den Stadtteil Ratingen West. Nach einer Videoinstallation im Museum Ratingen stellte Katharina Maderthaner im Mosaik aus.

Voller Begeisterung steht sie vor den ehemals bunten Papageienhäusern, die heute eigentlich Schwanenhäuser heißen müssten, so weiß sind sie, bewundert deren schlichte Architektur, dem Bauhausstil angelehnt.

Voraussichtlich am 29. Mai zeigt die Künstlerin Anne Schülke von 22 bis 2 Uhr die Videoinstallation "Westtangente" auf dem Berliner Platz in Ratingen West.

Und hier, im Einkaufszentrum Mosaik, hat Katharina Maderthaner im Rahmen dieses Projekts ausgestellt, in einem Schaufenster, das ihr von Monika Sowa zur Verfügung gestellt worden war. „Oben ohne“ so der Titel erschließt sich dem Betrachter zunächst nicht. Vordergründig sind vier große Vasen zu sehen, antiken Amphoren vergleichbar, doch die Verzierungen der frühen Gefäße sind denen der Moderne gewichen.

Eines zieren bunte Papageien, ein weiteres Armbanduhren. Sind sie kostbar oder nicht? Der Betrachter soll seinen Gedanken Raum lassen. Die dritte Vase ist mit Bändern geschmückt, die an Expander erinnern, aber kunstvoll aus Keramik geformt sind. Die vierte Vase ist sehr aufwändig gestaltet mit Tänzerinnen und Tänzern, in dekorativen Bewegungen und artistischen Posen, –- ein wenig sexy, wie das in Lateinamerika nun mal üblich ist.