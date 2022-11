40 Aussteller sind am zweiten Advent dabei : Issums Weihnachtsmarkt im Park

Issum Rund um die Adresse „Herrlichkeit“ finden Besucher im Altbierdorf am 3. und 4. Dezember alles fürs adventliche Wohlfühlen. 40 Aussteller sind vor Ort. Kindergärten und Schulen sorgen für das Bühnenprogramm.

Traditionell am 2. Adventwochenende, also am 3. und 4. Dezember in diesem Jahr, findet der Weihnachtsmarkt in der wunderschönen Kulisse der Herrlichkeit statt.