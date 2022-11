Bildende Kunst : Werk-Rückschau in der Veerter Galerie PR 8

Dieses Werk von Bettina Hachmann ziert auch die Einladung zur Veerter Ausstellung. Foto: PR 8

Veert Die Künstler Bettina Hachmann und Peter Rademacher präsentieren Arbeiten aus den vergangenen Jahren. Die Ausstellung wird am 19. November eröffnet.

Nichts ist schöner, als eine spontane Idee in die Tat umzusetzen. Und manchmal reicht eine Begegnung dieser besonderen Art, um daraus eine Ausstellungsidee zu kreieren. So erging es den beiden Gelderner Künstlern Bettina Hachmann und Peter Rademacher, die sich spontan in der Galerie PR 8 in Veert, Schulstraße 8, zu einer gemeinsamen Werkschau zusammengefunden haben. Sie trägt den Titel „Sponta(n)art“.

Das Zusammenspiel von belebter Fläche und spannungsreichen Linien durchzieht die Arbeiten von Bettina Hachmann. Die Linien werden in den noch feuchten Malgrund gezogen und durchbrechen den Malraum zum Teil, geben den Blick auf das Dahinter frei. „Immer wieder fasziniert es mich, die Fläche so zu behandeln, dass sie aussieht, als hätte sie bereits viel erlebt. Und das hat sie in der Regel auch“, erläutert die Malerin. „Durch vielschichtigen Farbauftrag, der zum Teil auch wieder ausgewaschen wird, entstehen fast verwittert wirkende Flächen. Dieses Zusammenspiel ist für mich ein Sinnbild von gelebtem Leben.“

Peter Rademacher greift diesen Aspekt mit seinen Objekten in anderer Form auf. Er hat sich dem Werkstoffen Metall wie Edelstahl verschrieben. Seine Skulpturen verbreiten Strahlkraft, wirken robust und filigran zugleich. Rademachers Werkreihen sowie die klein- und großformatigen, hochglänzenden „Spiegeleien“ treten auf ihre Art in Interaktion mit den Betrachtenden, der sie umgebenden Außenwelt: „Meine Arbeiten sind offen für Assoziationen. Ich möchte dem nicht vorgreifen, sondern möglichst viel Raum für die subjektive Empfindung und individuelle Interpretationen schaffen,“ führt er dazu aus.