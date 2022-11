Konzert : Hits von Simon und Garfunkel in Kevelaer

Hits von Simon und Garfunkel in Kevelaer

Die weltberühmten Lieder von Simon and Garfunkel erklingen in Kevelaer. Foto: Jennifer McCord

Kevelaer Der Auftritt der Tribute-Band ist für den 27. November geplant. Gespielt werden unter anderem „The Sound Of Silence“, „Mrs Robinson“, „The Boxer“ und „Bridge Over Troubled Water“.

Von der internationalen Kritik gelobt als eine der besten Tribute-Shows, will die englische Produktion „Bookends“ das Publikum nun auch am Niederrhein begeistern. Mit den atemberaubenden Gesangsharmonien ihrer Vorbilder nehmen Dan Haynes, Pete Richards und ihre Musiker die Zuhörer mit auf eine Reise durch die Karriere der Weltstars Paul Simon and Art Garfunkel. Dan Haynes und Pete Richards, die zusammen als „Bookends“ bekannt wurden, sind seit der Gründung im Jahre 2011 die beiden „Frontmen“ der Show. Neben Stationen im Londoner West End touren sie seitdem durch Großbritannien, Europa, die Vereinigten Staaten und Australien.